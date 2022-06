Homem morre ao tropeçar e cair em tonel de ferro fundido no trabalho

Um homem morreu após cair em um tonel de ferro fundido em Illinois, nos Estados Unidos. Steven Dierkes, de 39 anos, estava coletando uma amostra do cadinho, equipamento para reutilização do mercúrio, a 1.400°C quando tropeçou. Ele morreu instantaneamente, segundo legista. Um colega da Caterpillar's Mapleton Foundry ainda afirmou que metade do seu corpo ficou fora do contêiner. O funcionário tinha três filhas, de 12, 5 e 4 anos e a esposa, Jessica Stutter.

A polícia descarta crime no acidente, ocorrido no dia 2 de junho. Um funcionário disse que Steven "estava lá havia apenas cinco dias" e não tinha treinamento suficiente para estar no local, de acordo com o "World Socialist Web Site".

Outro trabalhador morreu em dezembro do ano passado no trabalho, depois de descer de uma escada e cair de 6 metros num buraco no chão.

A empresa foi multada em US$ 5.750 (cerca de R$ 28 mil) pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) por uma violação de segurança em 2020, devido a uma falha nos "sistemas de proteção contra quedas e objetos em queda".