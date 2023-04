Homem morre após confronto com policiais militares no bairro de Mata Escura

Um homem, que não teve a identificação divulgada, morreu após confronto com policiais militares no bairro de Mata Escura, na manhã da última terça-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a 48ª CIPM foi acionada pelo Cicom com a informação de um suposto sequestro na localidade conhecida como Calabetão, no bairro.

No local, os policiais militares teriam se deparado com vários indivíduos armados, que atiraram na guarnição. Houve revide e após cessarem os disparos foi encontrado um homem ferido ao solo. Segundo a PM, foi prestado socorro à vítima, que foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM disse que com o homem foi encontrado uma pistola calibre 380, um carregador com quatro munições, 40 trouxas de maconha, 96 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, sete pinos de K9, um carregador de celular e R$ 23,75 em espécie. Os demais suspeitos conseguiram fugir do local.