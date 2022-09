Homem morre após grupo armado atirar contra policiais militares em São Cristóvão

Um homem foi morto após um grupo armado abrir fogo contra os policiais militares da 47ª CIPM na noite de segunda-feira (26), no Loteamento Parque São Cristóvão, em Salvador.



A equipe foi acionada por volta 23h, via Cicom, com a informação de que havia homens armados no local. Os pms avistaram o grupo armado, que atirou contra os policiais militares. Após o revide, os militares encontraram um indivíduo ao solo que foi socorrido ao Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiu.

A PM apreendeu com ele uma metralhadora artesanal calibre 9 mm, um tablete de maconha, sete pinos de cocaína e uma porção de crack.



A ocorrência foi registrada na Corregedoria institucional, onde o material que estava com o resistente foi apresentado.