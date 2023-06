Homem morre após ser atingido por lâmina de roçadeira na Bahia

Um morador da zona rural de Senhor do Bonfim, no norte baiano, morreu depois de ter sido atingido pela lâmina de uma máquina roçadeira. Segundo a prefeitura do município, Elidison Silva do Nascimento observava o trabalho de manutenção das estradas vicinais quando foi atingido. A filha dele nega.

A prefeitura informou que servidores realizavam o serviço de roçagem nas margens da estrada vicinal, localizada entre a fazenda Urubu e fazenda Limões.

"Dois moradores teriam se aproximado para acompanhar mais de perto o trabalho da roçadeira, quando em um dado momento, o parafuso que segurava as laminas se desprendeu da máquina e a peça chamada de 'facão' acabou atingindo a cabeça do Sr. Elidison Silva do Nascimento", diz o texto.

Ainda de acordo com a prefeitura, logo após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O prefeito Laércio Junior e o Secretário de Infraestrutura Francisco Marinho juntamente com o Superintendente do Consórcio Toinho Cerqueira, estiveram no local e, segundo a prefeitura, prestaram todo o apoio e assistência à família de Elidson.

Filha de Elidison, Yasmin Bispo usou as redes sociais para contestar a versão dada pela prefeitura. "Queria esclarecer que ele não estava observando o local. Ele estava na zona de segurança em que o próprio condutor do trator pediu. Ele estava a caminho de casa quando a peça o atingiu", disse a jovem em um comentário publicado na página da prefeitura. "Houve negligência da empresa, ou até mesmo do dono, que não faz a devida vistoria no trator, ele estava no limite seguro, nada disso deveria ter acontecido", concluiu.

Segundo a TV Bahia, a máquina não estava no local do acidente quando a polícia chegou. A perícia foi realizada posteriormente.

O corpo de Elidison Nascimento foi enterrado na manhã desta terça-feira (6).

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido. "A gestão municipal se solidariza com todos os familiares e amigos e informa ainda que está à disposição, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente", finaliza a nota da prefeitura de Senhor do Bonfim.