Homem morre após ser baleado no Rio Vermelho

Um homem foi morto a tiros no bairro do Rio Vermelho, na madrugada desta sexta-feira (20). O crime aconteceu no Largo de Santana, próximo a um quiosque de tapioca.

A vítima ainda não foi identificada pela polícia. Ele foi encaminhado para o HGE, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi encontrado uma faca tipo peixeira. Guias de perícia e remoção para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas.

O crime está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico). Diligências estão sendo realizadas para identificar o responsável pelo assassinato.