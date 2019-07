Homem morre após ser espancado depois de agredir esposa em Salvador

Clécio Conceição Matos, de 40 anos, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), por volta das 18h30 da noite de domingo (21), após ser espancado por supostos traficantes na Rua 20 de Janeiro, na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com o boletim de ocorrências registrado no posto policial da unidade de saúde, Clécio havia agredido sua companheira, de nome ainda não identificado, com socos e pontapés e, consequentemente, sendo atacado da mesma maneira.

O homem chegou a ser socorrido para o HGE, mas os médicos constataram a morte por volta das 20h30.

Em nota, a Polícia Civil informou que Clécio foi vítima de agressões e posteriormente socorrido para o HGE. Já a ocorrência, registrada no posto da unidade hospitalar, será encaminhada para a 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina), responsável por apurar o caso.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier