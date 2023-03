Homem morre atropelado enquanto dormia em frente a garagem na Barra

Um homem morreu atropelado enquanto dormia em frente a um edifício na Barra, em Salvador, na madrugada deste domingo (26). O acidente aconteceu na Rua Eduardo Diniz Gonçalves, perto do Shopping Barra.

O homem estava deitado em frente à garagem do edifício quando uma moradora se aproximou para guardar o veículo. Em depoimento prestado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela disse que estava entrando no edifício quando ocorreu o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas o homem não resistiu e morreu.

A mulher foi ouvida no DHPP no inquérito que investiga o homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de um veículo automotor.

Ela foi liberada após prestar depoimento.