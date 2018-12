Homem morre durante ação da PM em prédio no Pelourinho 

Um homem de identidade ignorada foi morto pela Polícia Militar durante confronto que acontece na noite da última segunda-feira (03). Tudo começou quando um soldado da PM, morador do Edifício Excelsior, na Praça da Sé no Pelourinho, denunciou ao Centro Integrado de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Cicom - SSPBA) que homens armados invadiram o prédio e estavam ameaçando moradores.



No local, segundo informou a PM, os policiais militares foram recebidos a tiros. “No revide um dos indivíduos foi atingido e, em seguida, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas terminou não resistindo”, disse a PM, em nota.

Os outros quatro não foram presos, eles conseguiram fugir. Os policiais apreenderam com ele uma pistola calibre .40 que foi apresentada à Corregedoria Geral da PMBA, onde o registro da ocorrência foi formalizado.