Homem morre e 5 ficam feridos após tiroteio na Praia da Preguiça, em Salvador

Uma pessoa morreu e ao menos outras cinco ficaram feridas após um tiroteio na Praia da Preguiça, no bairro do Comércio, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM), os disparos começaram por volta das 12h40 deste domingo (7).

A PM informou que militares da 16ª CIPM foram acionados para averiguar ocorrência de disparos de arma de fogo, em que vários indivíduos foram atingidos.

No local, foi encontrado um homem já morto. As outras cinco vítimas foram levadas o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informação sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realizar as medidas legais.

Ainda não se sabe as causas do tiroteio, que será investigado pela Polícia Civil.