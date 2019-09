Homem morre e drogas são apreendidas no Calabar

Um homem morreu, 600 porções de drogas e armas foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar no bairro do Calabar, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (12). Gilvan Santos da Encarnação, 25 anos, foi baleado, socorrido com vida, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os militares estavam fazendo rondas preventivas de rotina em uma área conhecida como Camarão quando notaram a presença de um grupo de homens. A viatura se aproximou, houve confronto, e Gilvan foi atingido. Ainda segundo a polícia, ele respondia em liberdade a inquéritos por tráfico de drogas.

As equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico apreenderam uma pistola calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, 448 pinos com cocaína, 151 pedras de crack e uma porção de maconha.