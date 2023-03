Um homem morreu após um acidente de motocicleta na Avenida Gal Costa, na manhã desta segunda-feira (27) em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h50, no sentido Pirajá. O motociclista teria colidido com um poste de iluminação da via, e morreu no local. Não há informações sobre a identidade do homem.

Segundo a Transalvador, a via se encontra com o trânsito livre.