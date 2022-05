Homem morto em ataque no Dom Avelar morava há dois meses no bairro

Morto em um ataque no Dom Avelar, na noite deste domingo (1º), Thiago dos Santos Andrade Palmeira, morava no bairro há cerca de dois meses. Além dele, outras duas pessoas foram baleadas - um homem e uma mulher.

Thiago residia no andar térreo de uma casa de dois andares, localizada a poucos metros do local do crime, na Travessa Santa Isabel. "Ele era um cara tranquilo. Falava com todo mundo. Vez e outra parava num bar e cumprimentava quem estivesse na mesa. Ficamos surpresos com a notícia. Tem pouco tempo que ele chegou aqui. Não tinha mais de dois meses. Talvez por isso a gente não saiba de mais detalhes sobre a vida dele", disse um dos moradores que comentavam o assunto na manhã desta segunda-feira (2).

Ele disse que o local é tranquilo e que há tempos que situações como a de ontem à noite não aconteciam. "A rua é toda familiar. É normal aos domingos a turma se reunir para tomar uma na porta de casa. À medida que as pessoas vão passando, vão ficando e todo mundo se diverte. Isso que rolou nunca mais tinha ocorrido. Aqui tudo mundo é de paz, não tem besteira com nada", contou.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que não tem pistas de autoria e motivação.

Ataque

Segundo a polícia, as vítimas estavam dentro de um carro quando aconteceu o crime, por volta das 23h30 - não há informações sobre as duas outras pessoas baleadas.

De acordo com os moradores, o carro é um Ford Ka Vermelho, que pertencia a Thiago. "O que soube é que ele parou para se juntar às pessoas que já bebiam na rua", contou uma mulher, sem saber precisar o horário que ele chegou à rua.

Pouco depois das 23h, os moradores ouviram os disparos. "Foram vários tiros. Acordei assustado. Estava cochilando, quando escutei dois tiros e uma sequência de disparos. Na hora, ninguém saiu. Mas depois foi todo mundo pra rua. Quando cheguei, as pessoas já tinham sido socorridas. Hoje, que soube que o rapaz (Thiago), tinha morrido", disse um senhor.

Testemunhas disseram ainda que o crime foi praticado por mais de uma pessoa e que os autores são de outro bairro. "Pela quantidade de tiros disparados ao mesmo tempo, deu pra perceber que era mais um atirador. E os comentários que rolam aqui é que os caras chegaram de fora em um outro carro. Estavam todos de cara limpa e aqui todo mundo se conhece", contou um outro morador.