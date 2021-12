Homem morto no Imbuí vendia fruta no local há apenas dois meses

Um homem foi morto a tiros no final da manhã deste sábado (11), no bairro do Imbuí. O crime aconteceu por volta das 11h. O homem, que não foi identificado, estaria vendendo frutas na região.

Ambulantes da região ouvidos pelo CORREIO informaram que o homem havia montado uma barraca há cerca de dois meses para a comercializar bananas. Minutos antes do crime, a vítima havia se deslocado a uma banca próxima, onde pegou emprestado sacolas para embalar a fruta. Ao retornar para seu ponto, um homem teria saído de um veículo já atirando.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e foi até a Rua Jayme Sapolnik, na localidade do Curralinho. Os PMs já encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas ele não resisitu.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai investigar a morte. Segundo a Polícia Civil, autoria e motivação do crime são desconhecidas e imagens de câmeras de segurança do local serão recolhidas para ajudar na apuração.