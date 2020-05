Homem nu aparece em reunião de Bolsonaro com empresários

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) pediu que uma teleconferência fosse interrompida nesta quinta-feira (14), após um dos participantes - não foi identificado - aparecer pelado. A transmissão ao vivo entre o chefe do Executivo federal e empresário terminou em risos após um homem aparecer tomando banho.

"Dá uma parada aí, Paulo. Ô, Paulo, tem um colega do último quadrinho ali que tá...", pediu Bolsonaro, que estava ao lado de Paulo Guedes, ministro da Economia, em uma sala do Palácio do Planalto. Durante o encontro, enquanto os participantes discutiam a economia brasileira, uma das janelas do aplicativo Zoom mostrou 1 homem nu, tomando banho.

"Tem um cara tomando banho aí. Tem um peladão aí. Fazendo isolamento peladão em casa e tal", respondeu o ministro. Bolsonaro ainda chegou a se referir ao "peladão" como um "quadro bastante sinuoso". "Nós vimos, infelizmente", destacou.

Coube ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ser mais explícito ao chamar atenção de Skaf para o participante da conferência. "Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento peladão em casa e tal, beleza", disse, rindo.

(Marcos Corrêa/PR) Tela da videoconferência de Bolsonaro com empresários nesta 5ª. Durante a conversa, pipocou na tela a imagem de 1 homem nu (Marcos Corrêa/PR)

Constrangido pelo incidente, o mediador do momento e presidente da Federação da Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pediu desculpas a quem estava participando do momento.

Na reunião virtual, o fim do isolamento social como medida para conter o coronavírus foi o principal tema. Bolsonaro pediu para empresários "jogarem pesado" contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) para a retomada das atividades do mercado.

Bolsonaro: “Dá uma parada aí, Paulo… Ô Paulo, tem um colega no último quadrinho… Aí, saiu fora. Saiu fora, tá OK”.

Paulo Guedes: “Tem 1 cara tomando banho ai, peladão. Tem um peladão ai. Fazendo isolamento… peladão em casa e tal, beleza (risos).

Skaf: “Me perdoem aí, viu?”.

Guedes: “O cara foi ficando com calor, né? Aí foi tomar um banho frio”.

[breve silêncio]

Skaf: “Bom…”

Bolsonaro: “Infelizmente nós vimos (gargalhadas). Era 1 quadro bastante… sinuoso. Mas nós vimos, infelizmente”.

Confira a lista de empresários presentes:

- Abílio Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Península Participações;

- André Bier Gerdau Johannpeter, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau;

- Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Presidente do Grupo Caoa;

- Carlos Sanchez, Presidente do SEM;

- Carlos Zalenga, Presidente da GM América do Sul;

- Christian Gebara, Presidente e CEO da VIVO;

- Constantino Junior, Presidente do Conselho de Administração da GOL Linhas Aéreas;

- Dan Ioschpe, Presidente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion;

- Edgard Corona, Presidente do Grupo Bio Ritmo/ Smart Fit;

- Elie Horn, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Cyrela;

- Eugênio De Zago