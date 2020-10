Homem oferece R$ 100 milhões para tirar selfie com Bolsonaro, que recusou; vídeo

O presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido por um homem na manhã desta quinta-feira (29). Enquanto conversava com alguns apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, um rapazlhe ofereceu R$ 100 milhões se ele aceitasse tirar uma selfie com outra pessoa.

"O que o senhor me diria se um brasileiro honrado, que tem muito apreço pelo senhor, quisesse fazer um testamento para lhe dar R$ 100 milhões, e a única condição é que o senhor tirasse uma selfie com essa pessoa? O que o senhor me diria?", perguntou.

Confuso, Bolsonaro retrucou: "Tem alguma coisa esquisita nessa selfie. Você quer me dar R$ 100 milhões, é isso?"

"Não tem nada esquisito. Mas é uma proposta irrecusável", avaliou o homem.

"A princípio, sim", comentou o presidente.

"Deixa eu te explicar por que estou dizendo isso?", continuou o homem, não identificado. " Obviamente que eu tive que encaminhar isso [a consulta se ele aceitaria entrar no testamento] para os meios oficiais, eu protocolei isso lá no seu gabinete, protocolei isso lá no Ministério da Economia e, para garantir que chegasse a suas mãos, por que depende de o senhor dizer se aceita ou não, eu também entreguei na mão de uma senadora que lhe tem muito apreço..."

Nesse momento, o presidente o interrompeu. "Eu tiro selfie com todo mundo e não pergunto o que o cara vai me dar, nada."

O homem acrescentou que levou o pedido também a "um deputado que é muito íntimo" do presidente, além de entregar a solicitação a seus dois filhos no Congresso Nacional, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flavio Bolsonaro, que teria recebido a solicitação em fevereiro de 2018. "A única coisa que eu pedia é que o senhor dissesse se aceitaria ou não. Como não houve nenhuma resposta, aí eu lhe pergunto..."

"Não chegou ao meu conhecimento", cortou Bolsonaro.

"O que o senhor me recomenda? Volta para casa: entendendo que isso não é do seu interesse?"

"Eu não responderia", afirmou o presidente, questionando quem seria o doador. "Quem é esse cara? Eu não sei, pô. Vai que ele é um cara que tem uma vida pregressa bastante complicada", disse.

O apoiador respondeu de forma confusa: "Isso é algo similar, não é exatamente isso".

"O senhor se interessa em ver essa documentação?", arrematou.

"Não, não interessa, não. Quando falou em dinheiro eu não converso."

"Não, não é dinheiro. É algo irrecusável", insistiu.

Bolsonaro encerrou a conversa virando-se para outros apoiadores e dizendo que tira selfie com todo mundo, sem nem sabem quem são as pessoas.

O presidente compartilhou o diálogo incomum em suas redes sociais. Assista: