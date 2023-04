Homem pede corrida por app para assaltar comércios no Ceará

Um motociclista de aplicativo denunciou que, por pouco, não foi preso em razão de uma corrida na quinta-feira (13), em Aquiraz, no Ceará. Um cliente pediu o transporte e solicitou algumas paradas para comprar cigarros e, depois do ocorrido, o motorista descobriu que, na verdade, o homem estava realizando assaltos nos estabelecimentos comerciais. Ele foi preso em flagrante.

O indivíduo usava paletó e solicitou uma parada ao profissional para "comprar cigarros". No entanto, o motociclista verificou, posteriormente, que a placa da sua moto havia sido identificada em roubos.

De acordo com o motociclista, o homem solicitou o serviço na rodoviária de Aquiraz para ir a um posto. Disse que precisaria comprar cigarro e que iria em uma loja de conveniência. O rapaz disse que ele estava bem vestido e que não despertou suspeita.

Ele fez a corrida em moto de forma particular (sem vínculo com a empresa de aplicativo onde trabalha) e relatou que na volta o homem pediu para que ele aguardasse longe do posto, o que despertou a suspeita no profissional.

O motociclista relatou que, em decorrência do caso, a placa dele apareceu nas imagens e ele ficou como um dos suspeitos da ação criminosa. Ele relatou que contribuiu com a Polícia e que o indivíduo foi identificado.

"Os policiais puxaram a placa e deu como se eu fosse cúmplice do assalto. (...) E ele parece que já fez assalto há dois meses. Fica de alerta e que sirva de aprendizado pra mim. Depois dessa, estou pensando em arrumar um trabalho fixo pra mim. Fiquei desanimado. Um pai de família que trabalha e acorda cedo, passa o dia no perrengue para tirar o sustento e ainda pega um bucho desses", relata o motociclista.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão em flagrante do suspeito por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE após diligências na região.

Matheus Soares Tavares, de 28 anos, tinha antecedentes criminais por roubos. O indivíduo, bem como materiais utilizados pelo suspeito praticar o crime, além de uma quantia em espécie, foram encaminhados à Delegacia Municipal de Pindoretama, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde o homem foi autuado.

A Polícia Civil segue investigando se o suspeito teria participado de outras práticas ilícitas.