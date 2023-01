Homem que agrediu ex-companheira na Federação é liberado após audiência de custódia

O homem que invadiu a casa da ex-companheira na Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, e a agrediu, no início desta semana, foi solto após audiência de custódia ocorrida nesta quinta-feira (26). O agressor, identificado como Esmeraldo Rodríguez, de 57 anos, foi ouvido pela Justiça durante a manhã desta quinta-feira (26), na Vara de Audiência de Custódia, na Avenida ACM.

Durante o procedimento, o juiz entendeu que não há necessidade de mantê-lo preso enquanto o processo transcorre, por isso, o investigado teve a liberdade provisória concedida. Ele deixou o local da audiência por volta das 10h da manhã, acompanhado do advogado Antônio Cezar. Antes da soltura foi necessário o pagamento de uma fiança no valor de R$1300.

A defesa de Esmeraldo Rodríguez nega que ele tenha cometido as agressões e alega que o cliente teve um surto psicótico após ingestão de bebidas alcoólicas e remédios tarja preta. À TV Bahia, no entanto, a mulher que acusa o ex-companheiro de agredi-la afirmou que ele possui um documento médico atestando que ele sofre com problemas psicológicos, mas que é falsificado.

Ao CORREIO, Antônio Cezar, mais uma vez, negou a acusação da ex-companheira ao seu cliente. “Não há documento algum, desconhecemos a existência de qualquer laudo médico. O que houve foi um surto porque eles beberam whisky e ele tomou remédio”, afirmou.

A versão de que o agressor tenha invadido o apartamento da ex-companheira e a agredido também foi contradito pela defesa. "Ele não invadiu porque o apartamento também é dele. Os dois fizeram um acordo de aluguel", justificou.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PC-Ba), mas até a publicação desta matéria não houve resposta. Também houve uma tentativa de contato com a ex-companheira do agressor, mas não houve retorno.

Invasão e agressão

Esmeraldo Rodríguez foi preso na última terça-feira (24) após invadir a casa da ex-companheira, arremessar objetos do apartamento dela pela janela e agredi-la. Câmeras de segurança também o flagraram discutindo com policiais militares acionados para atender uma ocorrência que denunciava a ação.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 41ª Companhia Independente (CIPM) recebeu a informação de uma confusão ocorrida na Avenida Cardeal da Silva. No local, a guarnição encontrou um homem e uma mulher feridos na entrada do prédio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para prestar atendimento médico.

A PM deu assistência à mulher e tentou prestar socorro ao homem, mas ele se recusou a ser atendido, entrou no imóvel e se trancou em um dos cômodos.