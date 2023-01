Homem que agrediu filhas na Praia de Itapuã vira alvo de investigação da polícia

Depois de ser flagrado agredindo as duas filhas no último domingo (1°), na Praia de Itapuã, em Salvador, o homem, que não teve identidade revelada e aparece em imagens espancando as crianças, virou alvo de investigação da Policia Civil da Bahia nesta terça-feira (3).

Por meio de nota, a PC informou que já está apurando o caso após tomar conhecimento da situação e dos vídeos que circulavam nas redes sociais. A polícia, inclusive identificou o suspeito, que não é morador de Salvador e deve ser ouvido em breve.

"O homem foi identificado e deve ser ouvido em uma unidade policial especializada na cidade Feira de Santana, onde a família reside. Também serão coletados os depoimentos das crianças", informa a polícia.

Após ouvir todos os envolvidos, o próximo passo da investigação será o encaminhamento do procedimento para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Praticados Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), que deve finalizar o processo contra o suspeito.

Agressões

Apesar do vídeo ter sido registrado no domingo, apenas na segunda que as cenas começaram a circular com mais forças nas redes sociais. No começo das imagens, o agressor está com um bebê no colo. Depois, ele dá a criança e vai até as filhas - uma de sete e outra de dez anos, começando as agressões.

O que se inicia com 'sandalhadas' nas crianças, termina com a cena dele arremessando a filha mais nova contra o chão, revoltando quem estava ao redor. "Cadê os cara para arregaçar ele?", questiona a mulher que fazia um vídeo enquanto tudo acontecia.

As imagens se espalharam e a revolta da praia passou para as redes sociais. Até a atriz Bruna Marquezine usou sua conta no Twitter para compartilhar o conteúdo na intenção de que o suspeito fosse encontrado.

Depois da repercussão, o homem divulgou vídeo nas redes pedindo desculpas. "Eu errei, passei do limite, mas não matei minhas filhas. Elas estão aqui tudo comigo, sob o meu cuidado", fala ele, em vídeo que também circula nas redes sociais.

O agressor diz ainda que as agressões saíram de um momento de descontrole. "De repente, aconteceu esse momento em que eu não aguentava mais reclamar. Eu explodi, eu errei. Mas eu sou um pai, não um monstro. Sempre cuidei bem das minhas filhas", diz chorando no vídeo.

Pelo fato das agressões terem acontecido com crianças, o Conselho Tutelar também está em contato com a Polícia Civil com o objetivo de contribuir com a apuração dos fatos que envolvem toda a situação. Ninguém ainda foi preso.