Homem que agrediu mulher com carrinho de compras já tem passagem pela polícia

O agressor Rogério Santos da Silva, de 36 anos, que foi filmado jogando um carrinho de compras na cabeça de mulher em um supermercado de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, já tem passagem pela polícia.

Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), o homem foi condenado pro ameaçar e descumprir medidas protetivas, além de ter sido preso por lesão corporal contra sua companheira.

Em conversa ao G1, um dia depois do ocorrido, Rogério alegou que a vítima teria praticado bullying contra ele, o chamando de "gay", informação negada pela mulher na delegacia. Em relação à denúncia de violência doméstica, o agressor não se posicionou.

Rogério tem três passagens:

- 2017: preso em abril e solto em agosto por lesão corporal contra a esposa;

- 2021: denúncia em abril por ameaçar a companheira

- Condenação a cinco meses de detenção pelo crime de ameaça e quatro meses de detenção pelo descumprimento de medidas protetivas, em regime aberto

Entenda o caso

No dia 16 de fevereiro, Rogério estava no Atacadão Dia a Dia, em Santo Antônio do Descoberto, quando se afastou do caixa, puxou o carrinho de compras e arremessou em uma mulher que estava atrás. A vítima, que estava enviando uma mensagem pelo celular para desmarcar outro compromisso, acabou caindo desmaiada.

“Sem esboçar nenhuma reação brusca, nem proferir nenhuma palavra, [o agressor] caminhou lentamente para o lado e deduzi que ele ia apenas trocar de carrinho. Momento em que segui gravando o segundo áudio e dei um passo a frente. De repente, sem eu entender o motivo, ele atingiu a minha cabeça”, disse a vítima.