Homem que apedrejou carro de jornalista trans na Bahia é identificado

O autor do dano ao veículo da jornalista Alana Rocha, moradora de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, foi identificado e será intimado para ser ouvido. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18).

Segundo a jornalista, a situação aconteceu depois que, durante um programa na rádio local, ela comentou sobre uma sessão que foi suspensa na Câmara dos Vereadores. O encontro do dia 13 de abril foi cancelado após o parente de um dos edis falecer.

Alana acredita que a violência está relacionada ao comentário que fez. "Eu apenas disse que achava que a sessão não precisava ser suspensa, mas que o vereador em questão poderia se ausentar do dia ao invés disso", disse.

Alana afirma que não é a primeira vez que sofre represálias na cidade, tendo, inclusive, sofrido transfobia, segundo relata. Alana é a primeira repórter transexual a atuar em um programa policial na TV aberta do Brasil.

"Saí da rádio e me deparei com meu carro apedrejado. Não tenho certeza sobre quem pode ter sido, quem vai me dizer são as câmeras do local, que terei acesso amanhã", afirma.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o procedimento será remetido ao Juizado Especial Criminal. Não foram informados detalhes sobre a identidade do autor.