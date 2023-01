Homem que deixava esposa em cárcere privado é solto após audiência

O comerciante Ariston Alves Meira Filho, de 56 anos, foi solto nesta quarta-feira (4) após passar por uma audiência de custódia. Ele foi preso no dia anterior após ser suspeito de agredir a esposa dentro de casa, além de mantê-la em cárcere privado em Goiânia.

Na delegacia, a jovem de 28 anos que tinha um relacionamento com Ariston, alegou que estava presa em casa há três semanas e precisou tomar uma medida para conseguir fugir das agressões. A vítima informou, segundo o G1, que o marido é uma pessoa extremamente violenta.

Me deu um tapa na cara, ameaçou me matar, falou que ia quebrar minha cara, me fez ameaça. Ele é muito violento, violento em trânsito, arruma briga. (...) Eu estava sem como sair, sem celular, sem chave, sem nada. E ele lá, me mantendo em cárcere privado”, disse.

Antes de ser liberado, a defesa de Ariston alegou que o suspeito nunca agrediu nenhuma mulher e que "em momento algum teve qualquer intenção de praticar qualquer ato de violência doméstica".

Na audiência de custódia, o juiz Danilo Farias Batista concedeu liberdade provisória para Ariston com base nos pedidos do MP e da defesa. Ele está proibido de chegar perto da vítima e dos familiares, além de tentar qualquer tipo de comunicação.