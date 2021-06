Homem que distribuía cocaína para bairros nobres de Conquista é preso

Cerca de mil porções de cocaína foram apreendidas com um homem de 33 anos, que foi preso em flagrante, na noite de terça-feira (29), por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista. Ele também tinha um mandado em aberto, expedido pela comarca de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, após ser condenado à prisão por tráfico de drogas em 2013, e desde então estava foragido na Bahia.

"Efetuamos buscas no apartamento do acusado, quando encontramos a cocaína que estava sendo embalada pelo autor no local. Também localizamos balanças, embalagens, celulares, dinheiro e um veículo HB20 usado para transportar as drogas”, disse o titular da DTE de Conquista, delegado Neuberto Costa Souza.

O homem foi apresentado na DTE e, ao ser interrogado, confessou o crime, afirmando que vendia cocaína para usuários de bairros nobres de Conquista.