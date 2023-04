Homem que fez refém em Tancredo Neves foi preso semana passada

Um dos criminosos que fez um homem refém, no início da noite desta segunda-feira (17), no bairro de Tancredo Neves, já havia sido capturado pela Operação Intensificação, na última quinta-feira (13). O criminoso foi liberado pela Justiça e voltou a cometer crimes nesta segunda.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem e comparsas foram flagrados na região do Final de Linha de Tancredo Neves, pelas equipes empregadas na Operação Intensificação.

Um bandido acabou morrendo durante uma troca de tiros com a polícia. Dois criminosos invadiram uma residência e fizeram um refém. Após duas horas de negociação, a dupla se rendeu e acabou presa pela Rondesp Central e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Com o trio foram apreendidos duas pistolas calibre 9 milímetros, uma pistola Air Soft, uma granada militar, dois carregadores modelo caracol, munições, quatro balanças, uma máquina de cartão, duas placas de colete balístico, 135 porções de maconha, lança perfume, seis mil embalagens vazias, dois celulares, roupa camuflada, um capuz e um relógio.

Outros casos

Esse foi o terceiro caso de fuga com refém em Tancredo Neves. Pela manhã, uma adolescente de 16 anos passou 4 horas em cárcere privado em uma casa. Segundo a polícia, o homem liderava um bonde no bairro e ostentava armas. Os dois namoravam há pouco tempo.

Após liberar a jovem, o suspeito se entregou a polícia e foi conduzido para a Central de Flagrantes. Com ele, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), estavam uma pistola 9mm, uma metralhadora, um caracol e munição. Todo armamento foi apreendido e levado junto ao suspeito.

Na última quarta-feira (12) quatro pessoas da mesma família foram feitas reféns. O caso aconteceu na localidade da Semente, após os traficantes perceberam a presença policial durante a Operação Intensificação e invadirem uma casa com quatro ocupantes, entre eles uma criança de 6 anos e uma idosa. A família foi liberada e quatro criminosos acabaram presos por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Rondesp Central. Com os sequestradores foram encontrados duas pistolas e celulares.