Homem que fumava vape 12 horas por dia é internado após tossir 3 litros de sangue

Um estadunidense foi internado após tossir três litros de sangue. Morador do estado de Indiana, Dustin Fitzgerald, 45, é viciado em vape e o consumida durante 12 horas por dia - mais de um tubo de recarga.

Antes de recorrer ao cigarro eletrônico, ele fumava três maços por dia. Ele fez a transição por crer que o vape era mais "inofensivo".

Fitzgerald começou a sofrer com tosses durante a noite. O quadro começou a se intensificar até o ponto em que ele começou a tossir sangue em sacos plásticos por cerca de oito horas.

O homem foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana. De acordo com o jornal britânico The Mirror, os médicos precisaram fazer uma transfusão de sangue devido a quantidade perdida.