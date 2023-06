Homem que furtou joias de Carlinhos Maia é condenado a 8 anos de prisão

Eliábio Custódio Nepomuceno foi condenado pelo furto de joias no apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, em maio de 2022, em Maceió, Alagoas. A decisão aconteceu na última quarta-feira, 7, segundo o Jornal da Paraíba. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça.

Ele foi condenado por furto qualificado com o agravante de ter praticado o crime à noite, no chamado repouso noturno. A pena é de 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, e ele ainda terá que pagar multa.

Eliábio foi um dos três responsáveis por invadir o apartamento de Carlinhos Maia. Foram levados um relógio e um colar de diamantes, avaliados em milhões de reais.

Na decisão da Justiça, apesar do Ministério Público Estadual (MP-AL) ter denunciado Eliábio pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, o juiz do caso, José Eduardo Nobre, entendeu que o réu cometeu apenas o primeiro crime.

Preso desde junho do ano passado em Maceió, Eliábio confessou o crime. Além dele, mais duas pessoas foram presas por participação no furto. Os dois respondem ao crime em liberdade.

De acordo com as investigações, em 2022, os três homens arrombaram a porta do apartamento o influenciador digital e levaram um cofre pequeno com os pertences da vítima, que foram recuperados pela polícia posteriormente.

O valor total dos itens levados naquela época não foram divulgados, mas estima-se que sejam avaliados