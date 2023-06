Homem que integra grupo criminoso é preso por tráfico de drogas

Um homem foi preso nesta quinta-feira (1º), por policiais da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), com o apoio do Canil da Coordenação de Operações Especiais (Coe), durante a Operação Faro Fino, no município.

O custodiado integra um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas nos bairros da Santa, Rua Bahia e Novo Horizonte, no município de Serrinha.

“Estamos investigando a quadrilha atuante no tráfico e homicídios na cidade. Contamos também com o auxílio das cadelas Jade e Laika, na busca de entorpecentes, porém não encontramos o esconderijo. Seguimos com as investigações”, explicou o coordenador da 15ª Coorpin/Serrinha, delegado Fábio Nobre.

Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde teve o mandado de prisão por tráfico de drogas cumprido e segue à disposição do Poder Judiciário para integrar o Sistema Prisional.