Homem que mantinha adolescente em cárcere privado é preso na Bahia

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por cárcere privado e ameaça, na quinta-feira (3), na zona rural do município de Ribeira do Amparo. O suspeito foi denunciado pela própria mãe.

De acordo com a titular da DT/Ribeira do Amparo, delegada Rosana Capitulino Cabral, o suspeito manteve trancada por mais de 10 dias, uma adolescente, de 16 anos, com quem tinha um relacionamento. O homem era usuário de drogas e ameaçava a garota e os familiares.

“Tomamos conhecimento que no dia 22 de janeiro ele tentou matar a vítima com golpe de faca, atingindo-a no braço e peito esquerdo. A jovem não foi levada ao hospital e estava sendo tratada com remédios caseiros, para o caso não chegar à Delegacia”, acrescentou a delegada.

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial (DT) daquela cidade, em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar. O criminoso está custodiado na carceragem da DT de Cipó, à disposição da Justiça. “Já foi solicitado que o flagrante seja convertido em prisão preventiva”, completou a titular.