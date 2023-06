Homem que matou criança de cinco anos durante 'paredão' em Mairi é preso

Um homem investigado pelo homicídio de um garoto de cinco anos, ocorrido no mês de janeiro, durante uma festa ‘Paredão’ em Mairi, foi preso preventivamente nesta sexta-feira (2), por equipes da Delegacia Territorial (DT) do município, com o apoio de guarnições da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da CIPE SEMIÁRIDO.

O suspeito, de 30 anos, teve o mandado de prisão cumprido no distrito de Angico. Além da criança, outras duas pessoas também foram atingidas por disparos de arma de fogo.

O investigado, que vai responder por homicídio tentado e consumado, foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.

“Seguimos com a investigação para esclarecer se houve a participação de outras pessoas no crime”, disse o titular de Mairi, delegado Paulo Victor Magalhães.