Homem que planejou assalto milionário na casa de Carlinhos Maia dá detalhes do roubo

O roubo que parou o país, finalmente, teve sua reviravolta. Os diamantes e relógio de luxo, que tinham sido roubados dentro do apartamento de classe média alta do humorista Carlinhos Maia, em maio deste ano, foram recuperados e o mandante do assalto confessou o crime.

O depoimento de Eliabio Custódio Nepomuceno foi exibido na noite deste domingo (21), no Fantástico. Na conversa, ele comentou que olhava cada detalhe do apartamento de Carlinhos através das redes sociais.

"Já vinha acompanhando a vida do Seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho, eu vi que ali podia ter uma oportunidade”

O valor dos pertences que foram roubados é estimado em R$ 2,5 milhões. Devido a cirurgia que Carlinhos Maia fez e o marido do artista viajando para fora do país, Eliabio viu que a oportunidade para fazer o roubo era única e decidiu colocar o plano em ação. Depois de estudar a vizinhança, o mandante da ação conseguiu entrar no prédio e roubou o cofre do influenciador.

No entanto, ele descobriu que dentro do cofre havia apenas os relógios e diamantes. Descobriu que os objetos eram caros apenas a partir da repercussão da mídia. A polícia desconfiou de Elibio a partir das câmeras de segurança que, após observar a movimentação, percebeu que o acusado dava voltas no quarteirão com as luzes apagadas. A placa do carro era de Campina Grande, onde ele foi preso.