Homem que planejou ataque a banco em Periperi é morto pela polícia

O assaltante de banco, traficante de drogas e homicida Marcelo Luís Silva de Matos, 34 anos, conhecido como "Pão", foi morto na manhã desta segunda-feira (15), durante a Operação Terra Livre. A operação é uma ação integrada pela Polícia Federal e Secretaria da Segurança Pública, com apoio da Marinha do Brasil.

Segundo informações da SSP, a casa utilizada como esconderijo foi cercada por equipes da PF e SSP (PM e PC), para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Pão acabou reagindo com tiros à presença das equipes, terminou ferido, foi socorrido, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, com ele foram apreendidas uma pistola, carregador e munições.

O criminoso planejou ataques contra a agência do banco Santander, no bairro de Periperi, em Salvador. No dia 9 de janeiro deste ano, Pão tentou roubar a agência, chegou a fazer reféns, mas não obteve êxito.

Cerca de dois meses depois, no dia 16 de março deste ano, ele retornou ao local e, desse vez, explodiu caixas eletrônicos da instituição financeira.

Histórico no crime

Marcelo Luís Silva de Matos, além de assaltante de banco, integrava uma facção envolvida com homicídios, venda de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, roubos e corrupção de menores, com atuação no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador.

(Foto: Divulgação)

Pão possuía passagens em 2008, 2010 e 2015 pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.