Homem que precisava fazer hemodiálise é resgatado de área alagada na Bahia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um homem que precisava fazer uma sessão de hemodiálise e estava preso em área alagada no município de Ipiaú, no sul da Bahia. O caso aconteceu nesta segunda-feira (29).

Os bombeiros do 8° GBM, de Jequié, colocaram uma roupa de saneamento na vítima que é deficiente visual, para evitar o contato com a água contamina, pois o homem apresenta baixa imunidade. Após o resgate o senhor foi deixado em local seguro para continuar o tratamento com segurança.

Os bombeiros do 8° GBM permanecem de prontidão para atenderem todas as ocorrências da região. "Cada situação que chega é atendida de forma específica, respeitando as necessidades de cada pessoa. Essa diferença no atendimento é necessária para o sucesso nas ocorrências. Salvar vidas faz parte da nossa essência", concluiu o sargento BM George de Souza Oliveira