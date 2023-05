Homem que recebeu placas solares furtadas é preso na Bahia

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana prenderam, na última quinta-feira (25), o receptador de 20 placas de energia solar que haviam sido furtadas no dia anterior. O autor do furto também foi identificado e responderá a inquérito na unidade.

As placas foram furtadas de um galpão na Av. Noide Cerqueira. Com as informações coletadas na investigação preliminar, as equipes capturaram o autor, que indicou para onde havia levado o produto do furto.

As placas têm valor estimado de R$ 18 mil. O homem preso passou por exame de lesões corporais e ficará à disposição do Poder Judiciário.