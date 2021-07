Homem que tentou matar três pessoas em Ilhéus é preso

Com três mandados em aberto expedidos pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus, um homem de 23 anos foi preso, na manhã de quarta-feira (21), por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). Ele é suspeito de praticar três tentativas de homicídio, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Em um dos crimes, em agosto de 2020, um homem foi atingido por 21 disparos de arma de fogo. No mês setembro, o suspeito tentou matar a irmã dessa vítima.

O delegado Helder Carvalhal de Almeida, do Núcleo de Homicídios da 7ª Coorpin/Ilhéus, explicou que os ataques têm relação com disputas de traficantes daquele bairro. “O suspeito agia em retaliação a ação de outras quadrilhas”, afirmou. O homem está custodiado na sede da Coordenadoria, de onde seguirá para o sistema prisional. “Sabemos que um comparsa dele já foi preso no final de 2020, pela Polícia Militar. Vamos continuar atuando para efetuar outras prisões”, acrescentou o delegado.