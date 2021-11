Homem que usou fantasia de 'goleiro bruno' será indiciado por apologia ao feminicídio

Um homem que foi fantasiado de ‘goleiro Bruno’ para uma festa em Manaus será intimado a comparecer ao 21º Distrito Integrado de Polícia de Manaus e ser indiciado pelo crime de apologia ao feminicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o rapaz deverá responder à Justiça em liberdade.

A atitude do homem de imitar o ex-atleta Bruno Fernandes, condenado a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio, em 2010, se enquandra no aritgo 287 do Código Penal, que define como crime "fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime", com pena de "detenção, de três a seis meses, ou multa".

Ao site UOL Esportes, o delegado Ricardo Leite, do 21º DIP disse que já solicitou as imagens do circuito de câmeras que agora o trabalho pe identificar o susoeito de cometer o ato.

A foto publicada mostra o rapaz usando uma camisa do Flamengo com um papel colado nas costas com o nome ‘Bruno’. Na mão ele segura um saco de lixo com o nome da vítima assassinada pelo ex-jogador.

Ele foi demitido do estúdio onde trabalhava como tatuador e o estagiário, de 20 anos, que publicou a foto na página da casa de shows Porão do Alemão foi afastado da função.

O estabelecimento publicou um pedido de desculpas pela divulgação da imagem e afirmou que “não compactuamos com o ocorrido, jamais defenderemos qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano”. O texto completa informando que a postagem foi um erro e que já foi discutido, debatido e orientado.



Já o estúdio de tatuagem identificado como El Cartel Tatuaria, que demitiu o rapaz, publicou alegando que ele era um dos sócios da empresa, mas a união foi desfeita após a publicação da imagem. “O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o estúdio de tatuagem.