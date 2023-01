Homem quebra os dois pés ao tentar fugir de marido da amante

Um homem foi encontrado debaixo da cama pelo marido da amante na cidade de Timóteo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com medo de alguma briga acontecer, ele decidiu pular de uma janela do 2° andar, mas acabou quebrando os dois pés na hora da queda.

A vítima, de 35 anos, estava escondida no quarto da filha do casal, quando o marido da mulher chegou 40 minutos mais cedo do trabalho. Ao chegar em casa, o homem traído, 32, afirmou no boletim de ocorrência que viu um boné, uma camisa masculina e um aparelho celular em cima do sofá e desconfiou da cena.

Segundo o UOL, o homem questionou a esposa, de 29 anos, sobre a situação e a mulher pediu calma. Transtornado, o marido traído passou a procurar o amante pela casa e o encontrou embaixo da cama da filha.

O amante foi puxado do quarto aos gritos e a vítima quase foi enforcada. Nesse momento, o marido foi à cozinha para pegar uma faca, mas o amante acabou se jogando pela janela, causando o acidente nos pés. A mulher sofreu ferimentos com a faca do marido e alegou que teria conhecido o amante recentemente.

O marido traído foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. "Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue sendo investigado. Os trabalhos policiais seguem na Delegacia de Polícia Civil em Timóteo para completa elucidação dos fatos".