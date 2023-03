Homem se esconde em cima da janela após polícia encontrar plantação de maconha

A polícia de Liverpool, no Reino Unido, não conseguiu prender um homem suspeito de ter uma plantação de maconha em casa. Etmond Lika, de 32 anos, conseguiu se esconder, temporariamente, de uma forma bastante inusitada.

Em cima da janela de casa, o homem que tinha fugido pelo telhado, foi flagrado por pessoas do lado de fora esperando a batida policial acabar para retornar à residência.

A polícia conseguiu invadir o local após um chaveiro, que estava trocando a fechadura do imóvel, revelar à polícia da plantação ilegal. Foram achados mais de 200 pés de canabbis na residência.

De acordo com o UOL, o homem foi preso e condenado a dois anos e quatro meses pela administração da fazenda de maconha. Na delegacia, Etmond admitiu ser o dono do cultivo das plantas, mas o promotor do caso informou que o homem, na verdade, foi apenas contratado para cuidar da plantação.

Ele teria pago 5 mil euros a traficantes de pessoas para conseguir atravessar o Canal da França para a Grã-Betanha de barco, conseguindo assim não ser pego pelas autoridades.