Homem se passa por menina nas redes para conseguir fotos íntimas de menores

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 10, em Jacareí, no Vale do Paraíba, um homem que se passava por uma menina em perfil falso de aplicativo de mensagens para obter fotos íntimas de crianças e adolescentes. Depois, ele extorquia as vítimas para obter mais imagens, ameaçando divulgá-las nas redes sociais.



O homem foi detido em flagrante após a PF localizar, em sua casa, centenas de arquivos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os agentes apreenderam seu celular, cinco notebooks e um HD, que serão periciados. A Polícia Federal não divulgou o nome do homem suspeito de pedofilia.



A investigação teve início após cooperação internacional. A PF vasculhou a casa do investigado a mando da 3ª Vara Federal de São José dos Campos. A diligência se deu no bojo da Operação Spy, que combate crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil na região do Vale do Paraíba.



Segundo a corporação, o investigado vai responder criminalmente por extorsão e por armazenar e compartilhar na internet vídeos e fotos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores de idade - crimes com penas que, somadas, chegam a 16 anos de prisão.