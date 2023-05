Homem sequestrado em São Cristóvão foi retirado de dentro de casa

O homem sequestrado no bairro de São Cristóvão na quarta-feira (18), foi retirado de dentro de casa pelos autores do crime. Segundo a Polícia Civil (PC-Ba) sete homens armados invadiram a residência da vítima e o colocaram no porta malas do próprio carro dele.

Os suspeitos mantiveram o homem detido por duas horas, com as mãos e os pés amarrados. Ele foi identificado como Carlos Alexandre dos Santos. A PC não informou a profissão dele, mas segundo a TV Bahia, ele é motorista de aplicativo.

Além de amarrado, Carlos foi agredido e ameaçado. Os sequestradores só pararam as agressões após a chegada da Polícia Militar (PM-BA). De acordo com a guarnição, policiais militares da 49ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados, através do Cicom, para averiguar uma situação de sequestro na Rua Santo Agostinho, em São Cristóvão.

Ainda segundo a PM, ao chegar no local, os policiais se depararam com os suspeitos, que dispararam contra eles. Houve revide, mas os indivíduos conseguiram fugir. Não há informações de que algum deles tenha sido baleado.

Carlos Alexandre foi resgatado e encaminhado para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga.