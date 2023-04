Homem sobrevive após cair de 20 metros de altura enquanto voava de parapente

Um homem perdeu o controle de um parapente e caiu de uma altura de 20 metros em Pires do Rio, no interior de Goiás, neste domingo (9). A vítima foi encaminhada ao hospiral com fraturas no fêmur e no tornozelo, além de dores lombares, informou o g1.

“A vítima afirmou que estava tendo turbulências e ventos fortes onde ele estava sobrevoando. Neste momento, o paraquedas virou e ele perdeu o controle. A esposa dele o encontrou depois de perder contato com ele pelo rádio, após a vítima falar que iria pousar porque estava ventando muito”, explicou a capitã do Corpo de Bombeiros Joyce Faria.

Segundo a capitã, ao ser encontrado, a corporação estabilizou a coluna do homem com um colar cervical, além das áreas onde foram identificadas as fraturas. Em seguida, o levaram ao hospital municipal da cidade, onde ele se encontra internado. O caminhoneiro deve ser encaminhado à Goiânia para realizar uma cirurgia.