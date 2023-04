Homem suspeito de homicídio é preso no sul da Bahia

Um homem suspeito de homicídio foi preso na segunda-feira (17), na zona rural de Ibirataia, no sul da Bahia. Em depoimento para a polícia, o homem alegou que ele e sua família foram ameaçados de morte pela vítima, pelo fato de morar em um bairro com atuação de um grupo criminoso rival.

O crime ocorreu na Praça Basílio Miguel de Souza, no domingo (16). A vítima foi identificada como Carlos David Carvalho dos Santos.

Carlos foi morto com quatro tiros e arma usada no crime, um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas, foi apreendida e encaminhada à perícia.

O suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.