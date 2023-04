Homem suspeito de matar a ex-companheira e atirar na sogra é preso

O homem suspeito de matar a ex-companheira e atirar na sogra foi preso menos de 24h após o crime, que aconteceu em São Domingos, no interior da Bahia. Ele é acusado de matar Juliana Rocha Oliveira, na terça-feira (18), no município de São Domingos e foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (19), em Conceição do Coité

Segundo a Polícia Civil, ele era o ex-companheiro da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. Na ação, ele ainda tentou matar sua ex-sogra.

O feminicida atirou várias vezes contra a vítima, que não resistiu. “Em diligências, nossos policiais conseguiram elucidar o crime e capturar o autor em menos de 24 horas. A arma também foi apreendida”, explicou o coordenador da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), Fábio Nobre.

O homem foi encaminhado para a sede da DT de São Domingos, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.