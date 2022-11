Homem tem mandado cumprido por estuprar enteada de 11 anos na Bahia

Um homem foi preso, na segunda-feira (7), suspeito de estuprar a enteada ne 11 anos no município de Cansanção, no nordeste baiano.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial (DT) do município, com o apoio de investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Laje da Tapera, naquele município. Após o cumprimento da ordem judicial, ele foi submetido ao exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça, aguardando encaminhamento para o Conjunto Penal de Juazeiro.