Homem tenta evitar roubo de cachorro e é morto a tiros em Salvador

Um homem, identificado como Donny Thomas Velloso, morreu ao tentar salvar seu cachorro na Rua Lívia Giffoni, no bairro de Luís Anselmo, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira (14). Ao reagir a uma tentativa de dois assaltantes de levar o animal, ele foi atingido com tiros e morreu no local. Os suspeitos fugiram.

O tutor descia de um veículo quando tudo aconteceu, nas proximidades do Pet Shop ByPet, para onde ele estaria levando o cão. De acordo com testemunhas, os assaltantes estavam aguardando em um Palio prata.

(Foto do Leitor)

Ao perceber a ação dos homens, o tutor entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que carregava uma arma. Ele foi atingido à queima-roupa. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Os homens fugiram, deixando o animal para trás.

Ainda de acordo com informações preliminares, o veículo utilizado pelos assaltantes tem sinalização de que foi roubado. Teria sido furtado na Avenida Vasco da Gama, na quinta-feira (9). Desde então, os homens estariam o utilizando para cometer crimes.

O corpo foi isolado. A Polícia Civil investiga o caso.