Homem tenta matar abelhas e coloca fogo em carro de luxo

Um homem ateou fogo acidentalmente em um carro de luxo, na tarde dessa quinta-feira (8), na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz tentava matar abelhas em casa quando aconteceu o acidente. O carro ficou completamente destruído.

O homem usou fogo na tentativa de espantar os insetos que estavam no teto de uma casa. Ele foi picado por uma das abelhas e acabou ateando fogo no carro. Os bombeiros foram até o local e apagou o incêndio.

O fogo ainda quase atinge uma árvore que está próxima ao carro. As pessoas que estavam no local se afastam e ninguém ficou ferido. "Meu Deus, foi rápido, ligeiro demais. O carro pegou fogo aqui do lado", diz uma pessoa que gravou o carro em chamas.

Segundo o g1, o valor do prejuízo ainda não foi divulgado.