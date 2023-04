Homem tenta matar ex-patrão e é preso em Juazeiro

Um suspeito de tentar matar o ex-patrão, em Juazeiro, foi preso por policias da Delegacia Territorial (DT), na quinta-feira (27). O crime ocorreu em março deste ano, em frente a um imóvel que ele negociava vender para vítima.

A coordenadora da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) detalhou o atentado. “Ele combinou um encontro com o ex-empregador, que chegou na companhia da esposa, em um carro de transporte por aplicativo e foi surpreendido pelos disparos”, explicou. O motorista do veículo também foi atingido.

No momento do crime, o suspeito deflagrou os tiros a bordo de uma motocicleta, que estava sendo pilotada por outra pessoa. “Estamos trabalhando para identificar o condutor”, informou a coordenadora.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem está custodiado, à disposição do Poder Judiciário. “Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, acrescentou a delegada.