Homem usa cachorro para atrair e matar ex-namorada em SP

Uma modelo de 23 anos, identificada como Aline Farias, foi morta a tiros pelo ex-namorado em Guarulhos, São Paulo. Logo após o crime, Wesley Lima, de 26 anos, usou a mesma arma para cometer suicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (24).

O corpo de Aline foi sepultado na manhã desta sexta-feira (26), sob forte comoção de amigos e familiares.

Wesley usou o cachorro da jovem para atraí-la até seu apartamento. Aline foi acompanhada da mãe até o condomínio do rapaz, mas ele só permitiu a entrada da ex. Antes de subir, a modelo alertou a mãe de que, caso demorasse para voltar, podia chamar a polícia. Outra pessoa ficou no carro junto com a mãe dela.

Segundo o delegado Walter Cardone, o apartamento tinha música muito alta no momento do crime. Como a filha demorou, a mãe resolveu ligar e subir até o apartamento, mas não foi atendida.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, arrombou a porta do imóvel. Aline e Wesley foram encontrados no chão e o cachorro estava sob a cama muito assustado, segundo O Globo. A modelo levou seis tiros disparados pelo ex-namorado e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o crime como feminicídio seguido de suicídio. Os laudos da perícia devem sair em 30 dias.