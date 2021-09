Homem viaja 3 km pongando em caminhão do lixo em Salvador; assista

Um homem não identificado foi flagrado por motoristas viajando na parte traseira de um caminhão de coleta de lixo, na manhã dessa quarta-feira (1º), em Salvador. A viagem de cerca de 3 km pela BR-324, no trecho entre a Brasilgás e o bairro do Bom Juá, ocorreu por volta das 9h, sem o consentimento do condutor, que só soube da “carona” involuntária quando foi avisado por outros motoristas que transitavam pela via, no sentido Centro.

Um empresário, que preferiu não se identificar, filmou parte da viagem do homem, que segurava um balde. “Ele pegou o carro mais ou menos na altura da Brasilgás. Quando eu acompanhei, ele já tava na imediação da Jaqueira do Carneiro. Só que o motorista do caminhão não viu”, explica a fonte.

“Aí passaram alguns motoristas e informaram. Quando chegou ali antes da entrada do Bom Juá, o motorista jogou no acostamento e parou. Foi quando o rapaz pulou da carroceria do caminhão, invadiu o mato e 'sartou' fora”, conclui.

Embora tenha sido uma situação extraordinária, em que o motorista não tinha ciência da 'ponga', o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que a condução de pessoas na parte externa do veículo é infração grave, com multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).