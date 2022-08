Homenagem a Luiz Melodia e Caetano Veloso

Para celebrar o primeiro ano de sua reabertura e nova gestão, o Teatro Molière da Aliança Francesa convidou alguns dos mais atuantes espaços culturais da cidade para ocupar a sua pauta durante o mês de agosto. Trata-se do evento Agosto de Colegas, que tem objetivo de estimular o intercâmbio de ideias e cultivar o espírito colaborativo entre artistas .

Nesta primeira edição, os convidados são a Casa Preta, a Casa da Mãe e o movimento Novembro Corpo Negro 365 Dias, com apresentações às sextas e sábados, sempre às 19 horas. O projeto começa nesta sexta (12), com a Casa da Mãe e homenagens a Luiz Melodia e Caetano Veloso. O primeiro dia traz o show Outras Melodias, com o cantor e ator Pedro de Rosa Morais, que terá participação de Sandra Simões. Ele estará acompanhado por Tik (guitarra), Felipe Pires (baixo) e Arthur Oliveira (bateria).

No sábado (13), Sandra Simões apresentar uma nova versão do show Cantando Caetano, em homenagem aos 80 anos de Caetano Veloso. Ela estará acompanhada de Estevam Dantas (piano, teclados e acordeón) e contará com a participação de Pedro de Rosa Morais e Carlos Barros.

“Sempre acho que a colaboração e a troca respeitosa entre artistas, técnicos, produtores, agentes culturais em geral são muito mais salutares e profícuas do que competições”, afirma Maria Prado de Oliveira, produtora e gestora do espaço.

SERVIÇO

Evento: Agosto de Colegas

Onde: Teatro Moière/Aliança Francesa (Ladeira da Barra)

Sexta (12) e sábado (13), 19h. Ingressos: R$ 30 | R$ 15, podendo ser adquiridos pelo WhatsApp 99921-2368 e na bilheteria