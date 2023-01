Homenagem de Manuela Rodrigues a Gil, Caetano e Chico marca agenda do Teatro Gamboa

O Teatro Gamboa segue com programação intensa e diversa, para todos os públicos. Nesta sexta-feira (13) e sábado (14), a cantora e compositora argentina Ceci Cora apresenta o show “Abya Yala - Terra Viva” no palco do Gamboa. Nascida em Buenos Aires e radicada em Córdoba, na Argentina, ela apresenta um repertório marcado pela integração de elementos da música da Argentina e do Brasil, com uma mistura da raiz afro na bacia do Rio de La Plata, com o candombe das duas ribeiras (do Uruguai e da Argentina) com o samba.

Na sexta-feira o show acontece na modalidade presencial, com ingressos a R$15/R$30, à venda na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente via whatsapp, no contato 71 98631-3925. No sábado, além da apresentação presencial, o show será transmitido também pelo canal do Gamboa no Youtube - neste caso os ingressos podem ser comprados no

Domingo (15) é dia de dupla apresentação no Gamboa. Às 11h, o espetáculo de contação musicada de história, O Voo da Xica, será apresentado no palco do Gamboa. As aventuras vividas pela personagem fluem com magia através da narração e da música. A ideia surgiu na pós-graduação em Ludicidade e Desenvolvimento Criativo de Pessoas de Lucianna Ávila, que já contava histórias profissionalmente e tinha o sonho de escrever e publicar suas criações. Assim, resolveu empreender o projeto, criou a passarinha sonhadora e suas aventuras com amigos incríveis, unindo a narrativa autobiográfica a poesias lúdicas. A música encontrou pouso certo na performance artística e o Marcos Bezerra trouxe a raiz identitária brasileira, nordestina através das músicas autorais que agregaram o ritmo certo a cada poesia. Os ingressos custam R$15/R$30, à venda na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente via whatsapp, no contato 71 98631-3925.

Pela tarde, às 17h, a cantora Manuela Rodrigues faz a segunda apresentação da temporada do show “GilCaetanoChicoeEu”. A artista forma um dueto com o violonista Ruan de Souza e juntos interpretam canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque em diálogo com composições de Manuela, num espetáculo em que homenageiam seus grandes mestres. No repertório, canções clássicas dos compositores como “Oriente”, “Vaca Profana” e “Atrás da Porta”, e parcerias entre esses compositores. A formação intimista, voz e violão, permite que os artistas Manuela e Ruan experimentem novas possibilidades de exploração dos seus instrumentos e brinquem de construir caminhos musicais para canções conhecidas de todos. Os ingressos custam R$15/R$30, à venda na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente via whatsapp, no contato 71 98631-3925.

Segunda no Gamboa

Na segunda apresentação do ano, o podcast PodeDarCerto, conduzido pela atriz e produtora Analu Tavares, recebe, na segunda-feira (16), às 19h, o casal formado pelo maquiador e produtor Dino Neto e pelo ator e maquiador Mário Moraes, com o intuito de mostrar que o amor pode dar certo, inclusive entre artistas que trabalham juntos ou separados.

A apresentação acontece em modelo híbrido, com a presença do público no teatro (ingressos por R$15/R$30, à venda na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente via whatsapp, no contato 71 98631-3925) ou assistindo à transmissão on-line (ingressos à venda no site).