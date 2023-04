Homens armados assaltam clientes de doceria no Corredor da Vitória

Dois homens armados invadiram uma doceria no Corredor da Vitória, em Salvador, na noite de domingo (16) e assaltaram os clientes que estavam no local.

De acordo com a Polícia Militar, a 11ª CIPM foi acionada por volta das 19h35 para averiguar a denúncia. No local, os militares foram informados pelos funcionários e clientes do comércio, que um veículo branco estacionou e dois indivíduos adentraram o estabelecimento e roubaram aparelhos celulares e pertences das vítimas.

Segundo relato de uma das vítimas, aproximadamente 30 pessoas que estavam no interior da loja Doces Sonhos foram assaltadas. "As pessoas que estavam na área externa, no decker, foram levadas para a área interna da doceria. E entregavam os pertences. celulares. Eles queriam os celulares. Mostraram uma arma de fogo, tipo pistola, na cor preta", disse. Rondas foram realizadas na região, porém os suspeitos não foram encontrados.

Ainda conforme relatou a vítima, foi realizado o rastreamento de alguns celulares roubados e foi identificado que os aparelhos foram levados para região da Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa. Polícias militares realizaram rondas na área com base nas informações dos rastreamentos.

A Doces Sonhos foi procurada para comentar sobre o caso, mas não houve resposta até o momento desta publicação.

A apuração do caso fica a cargo da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra).